Intel Core i5 8257U против i3 10110U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц или i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
389
Core i3 10110U +2%
395
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8257U +108%
1559
750
Passmark CPU (одноядерный)
2296
Core i3 10110U +2%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8257U +103%
8182
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8257U +5%
908
867
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8257U +120%
3791
1725
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|9 июля 2019
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-8257U
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 645
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Множитель
|14x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1