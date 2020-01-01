Что лучше: Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.