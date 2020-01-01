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Intel Core i5 8257U против i5 10210Y

Intel Core i5 8257U
Intel Core i5 8257U
VS
Intel Core i5 10210Y
Intel Core i5 10210Y

Что лучше: Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 10210Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210Y and 8257U
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 4.17 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
  • На 53% ниже чем у Core i5 8257U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8257U +11%
2296
Core i5 10210Y
2077
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8257U +70%
8182
Core i5 10210Y
4823
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8257U +44%
3791
Core i5 10210Y
2631

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8257U и i5 10210Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 9 июля 2019 21 августа 2019
Цена в момент релиза 320 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Amber Lake Y
Номер модели i5-8257U i5-10210Y
Сокет BGA-1528 BGA-1377
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.4 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 14x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8257U Сайт Intel Core i5 10210Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1

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Комментарии

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