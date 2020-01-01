Intel Core i5 8257U против i5 10300H
Что лучше: Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
389
Core i5 10300H +14%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1559
Core i5 10300H +36%
2113
Passmark CPU (одноядерный)
2296
Core i5 10300H +16%
2656
Passmark CPU (многоядерный)
8182
Core i5 10300H +9%
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
908
Core i5 10300H +26%
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
3791
Core i5 10300H +7%
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|9 июля 2019
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-8257U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 645
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|14x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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