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Intel Core i5 8257U против i5 8210Y

Intel Core i5 8257U
VS
Intel Core i5 8210Y
Intel Core i5 8257U
Intel Core i5 8210Y

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8257U на 1.4 ГГц или i5 8210Y с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8210Y and 8257U
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 935 и 660 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8210Y
  • На 53% ниже чем у Core i5 8257U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8257U +165%
1614
Core i5 8210Y
608
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8257U +41%
2413
Core i5 8210Y
1714
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8257U +178%
7990
Core i5 8210Y
2878
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8257U +165%
3873
Core i5 8210Y
1459

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8257U и i5 8210Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 9 июля 2019 30 октября 2018
Цена в момент релиза 320 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Amber Lake-Y
Номер модели i5-8257U i5-8210Y
Сокет BGA-1528 BGA-1515
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Intel UHD Graphics 617

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.4 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 14x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR3L-1600, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 33.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8257U Сайт Intel Core i5 8210Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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