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Intel Core i5 8259U против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 8259U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i5 8259U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 8259U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1094 и 913 баллов
  • На 11% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8259U
3595
Ryzen 5 5500U +97%
7098
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U
8195
Ryzen 5 5500U +62%
13304
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U
3987
Ryzen 5 5500U +23%
4888
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8259U и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Lucienne
Номер модели i5-8259U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 655 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 48 28
ROPs 6 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8259U
0.81 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8259U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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