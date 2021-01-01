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Intel Core i5 8259U против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 8259U
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i5 8259U
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 8259U
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • На 48% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1409 и 919 баллов
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8259U
3614
Ryzen 7 5800H +244%
12424
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8259U
2258
Ryzen 7 5800H +39%
3148
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U
8193
Ryzen 7 5800H +169%
22018
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U
4004
Ryzen 7 5800H +83%
7332

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8259U и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i5-8259U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 655 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 32x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 48 32
ROPs 6 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8259U
0.81 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8259U Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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