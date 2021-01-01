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Intel Core i5 8259U против i3 1115G4

Intel Core i5 8259U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 8259U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 8259U
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 919 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8259U
2219
Core i3 1115G4 +23%
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U +30%
8283
Core i3 1115G4
6351
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U +45%
3892
Core i3 1115G4
2691

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8259U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8259U i3-1115G4
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8259U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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