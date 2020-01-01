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Intel Core i5 8259U против i3 8100

Intel Core i5 8259U
Intel Core i5 8259U
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц или десктопный i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 8259U
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • На 57% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8259U +15%
1655
Core i3 8100
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U +32%
8112
Core i3 8100
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U +20%
3911
Core i3 8100
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8259U и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-8259U i3-8100
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 28x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8259U Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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