Intel Core i5 8259U против i3 8100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц или десктопный i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
- На 57% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8259U +3%
375
364
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8259U +15%
1655
1434
Passmark CPU (одноядерный)
2216
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U +32%
8112
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Core i3 8100 +9%
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U +20%
3911
3254
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|-
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8259U
|i3-8100
|Сокет
|BGA-1528
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Сайт Intel Core i3 8100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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