Intel Core i5 8259U против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 64% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1072 и 871 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8259U +6%
377
357
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8259U +98%
1701
860
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8259U +28%
2276
1785
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U +43%
8286
5785
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Core i5 1030NG7 +24%
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U +41%
3791
2689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-8259U
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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