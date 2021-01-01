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Intel Core i5 8259U против i5 1030NG7

Intel Core i5 8259U
VS
Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i5 8259U
Intel Core i5 1030NG7

Что лучше: Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030NG7 and 8259U
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 64% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1072 и 871 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8259U и i5 1030NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake Y
Номер модели i5-8259U i5-1030NG7
Сокет BGA-1528 BGA-1377
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8259U Сайт Intel Core i5 1030NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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