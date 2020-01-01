Intel Core i5 8259U против i5 1035G4
Что лучше: Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 46% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 18.13 ГБ/c (48%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Core i5 1035G4 +10%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8259U +39%
1655
1191
Passmark CPU (одноядерный)
2216
Core i5 1035G4 +5%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U +1%
8112
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Core i5 1035G4 +29%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3911
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-8259U
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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