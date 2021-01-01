Intel Core i5 8259U против i5 1038NG7
Что лучше: Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1038NG7 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1265 и 871 балл
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
377
Core i5 1038NG7 +16%
438
Cinebench R20 (многоядерный)
1701
Core i5 1038NG7 +18%
2010
Passmark CPU (одноядерный)
2276
Core i5 1038NG7 +5%
2383
Passmark CPU (многоядерный)
8286
Core i5 1038NG7 +17%
9714
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Core i5 1038NG7 +44%
1265
Geekbench 5 (многоядерный)
3791
Core i5 1038NG7 +20%
4566
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|4 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake-U
|Номер модели
|i5-8259U
|i5-1038NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|23x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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