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Intel Core i5 8259U против i5 8250U

Intel Core i5 8259U
Intel Core i5 8259U
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U

Что лучше: Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 8259U
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 46% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8259U +38%
1655
Core i5 8250U
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8259U +14%
2216
Core i5 8250U
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8259U +35%
8112
Core i5 8250U
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U +51%
3911
Core i5 8250U
2583

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8259U и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake R
Номер модели i5-8259U i5-8250U
Сокет BGA-1528 BGA-1356
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 23x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8259U Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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