Intel Core i5 8259U против i5 8257U
Что лучше: Intel Core i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Core i5 8257U +4%
389
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8259U +6%
1655
1559
Passmark CPU (одноядерный)
2216
Core i5 8257U +4%
2296
Passmark CPU (многоядерный)
8112
Core i5 8257U +1%
8182
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Core i5 8257U +1%
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8259U +3%
3911
3791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|9 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8259U
|i5-8257U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics 645
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Множитель
|23x
|14x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 3500U против Intel Core i5 8259U
- Intel Core i5 8250U против i5 8259U
- Intel Core i7 8550U против i5 8259U
- Intel Core i5 8300H против i5 8259U
- Intel Core i3 9100F против i5 8259U
- AMD Ryzen 5 3500U против Intel Core i5 8257U
- Intel Core i5 1035G7 против i5 8257U
- Intel Core i7 1165G7 против i5 8257U
- Intel Core i5 1030NG7 против i5 8257U