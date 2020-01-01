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Intel Core i5 8265U против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8265U
1326
Ryzen 5 3400G +45%
1923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U
2143
Ryzen 5 3400G +10%
2349
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U
6139
Ryzen 5 3400G +53%
9423
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2027
Ryzen 5 3400G +90%
3844

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 28 августа 2018 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 149 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Zen+
Номер модели i5-8265U -
Сокет BGA-1528 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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