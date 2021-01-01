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Intel Core i5 8265U против AMD Ryzen 5 4600HS

Intel Core i5 8265U
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
Intel Core i5 8265U
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1103 и 952 балла
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8265U
2607
Ryzen 5 4600HS +239%
8843
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U
2100
Ryzen 5 4600HS +16%
2437
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U
6061
Ryzen 5 4600HS +141%
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2841
Ryzen 5 4600HS +81%
5130

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и AMD Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 28 августа 2018 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Zen 2
Номер модели i5-8265U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.6 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8265U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 4600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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