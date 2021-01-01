Intel Core i5 8265U против AMD Ryzen 5 4600HS
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 72% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1103 и 952 балла
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
821
Ryzen 5 4600HS +40%
1152
Cinebench R23 (многоядерный)
2607
Ryzen 5 4600HS +239%
8843
Passmark CPU (одноядерный)
2100
Ryzen 5 4600HS +16%
2437
Passmark CPU (многоядерный)
6061
Ryzen 5 4600HS +141%
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
951
Ryzen 5 4600HS +15%
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
2841
Ryzen 5 4600HS +81%
5130
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|28 августа 2018
|7 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-8265U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.6 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1