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Intel Core i5 8265U против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 8265U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i5 8265U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1088 и 952 балла
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8265U
2607
Ryzen 5 5500U +175%
7157
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U
2100
Ryzen 5 5500U +19%
2492
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U
6061
Ryzen 5 5500U +122%
13452
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2841
Ryzen 5 5500U +63%
4619

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 28 августа 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Zen 2
Номер модели i5-8265U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8265U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5500U +192%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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