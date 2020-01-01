Intel Core i5 8265U против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 77% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 10.18 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Ryzen 7 3700X +24%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
1326
Ryzen 7 3700X +261%
4793
Passmark CPU (одноядерный)
2143
Ryzen 7 3700X +24%
2667
Passmark CPU (многоядерный)
6139
Ryzen 7 3700X +270%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
904
Ryzen 7 3700X +42%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
2027
Ryzen 7 3700X +318%
8465
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|28 августа 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-8265U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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