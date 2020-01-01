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Intel Core i5 8265U против i3 1005G1

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U +17%
6139
Core i3 1005G1
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 1 августа 2019
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Ice Lake
Номер модели i5-8265U i3-1005G1
Сокет BGA-1528 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Всего проголосовало: 13

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Комментарии

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