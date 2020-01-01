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Intel Core i5 8265U против i3 8100

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или десктопный i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 77% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8265U
1326
Core i3 8100 +8%
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U
2143
Core i3 8100 +4%
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2027
Core i3 8100 +61%
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Coffee Lake
Номер модели i5-8265U i3-8100
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 28x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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