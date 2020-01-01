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Intel Core i5 8265U против i5 10300H

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8265U
1326
Core i5 10300H +59%
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U
2143
Core i5 10300H +24%
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U
6139
Core i5 10300H +45%
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2027
Core i5 10300H +100%
4054

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Comet Lake
Номер модели i5-8265U -
Сокет BGA-1528 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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