Intel Core i5 8265U против i5 1038NG7
Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 1038NG7 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 46% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1148 и 932 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Core i5 1038NG7 +8%
431
Cinebench R20 (многоядерный)
1328
Core i5 1038NG7 +50%
1997
Passmark CPU (одноядерный)
2133
Core i5 1038NG7 +19%
2532
Passmark CPU (многоядерный)
6099
Core i5 1038NG7 +60%
9744
Geekbench 5 (одноядерный)
922
Core i5 1038NG7 +24%
1147
Geekbench 5 (многоядерный)
2862
Core i5 1038NG7 +52%
4346
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|4 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-8265U
|i5-1038NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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