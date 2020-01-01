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Intel Core i5 8265U против i5 1038NG7

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 1038NG7
Intel Core i5 1038NG7

Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 1038NG7 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1038NG7 and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1148 и 932 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i5 1038NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 4 мая 2020
Цена в момент релиза - 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Ice Lake
Номер модели i5-8265U i5-1038NG7
Сокет BGA-1528 BGA1344
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 1038NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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