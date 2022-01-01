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Intel Core i5 8265U против i5 11260H

Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 67% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1371 и 915 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13.7 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8265U
2599
Core i5 11260H +243%
8904
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U
2108
Core i5 11260H +39%
2931
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U
6055
Core i5 11260H +149%
15067
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2828
Core i5 11260H +107%
5865
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake H45
Номер модели i5-8265U i5-11260H
Сокет BGA-1528 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 620 UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.6 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21-26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8265U
0.38 терафлопс
Core i5 11260H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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