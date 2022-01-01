Intel Core i5 8265U против i5 11260H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 67% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1371 и 915 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 13.7 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
823
Core i5 11260H +69%
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
2599
Core i5 11260H +243%
8904
Passmark CPU (одноядерный)
2108
Core i5 11260H +39%
2931
Passmark CPU (многоядерный)
6055
Core i5 11260H +149%
15067
Geekbench 5 (одноядерный)
911
Core i5 11260H +49%
1360
Geekbench 5 (многоядерный)
2828
Core i5 11260H +107%
5865
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i5-8265U
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.6 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|21-26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|128
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1