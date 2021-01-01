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Intel Core i5 8265U против Intel Core i5 11300H

Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 11300H

Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 952 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и Intel Core i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake H35
Номер модели i5-8265U i5-11300H
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 26-31x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8265U
0.38 терафлопс
Intel Core i5 11300H +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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6. Intel Core i5 11300H или Intel Core i7 10750H
7. Intel Core i5 11300H или Intel Core i5 10300H
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9. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5500U
10. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5600U

Комментарии

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