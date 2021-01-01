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Intel Core i5 8265U против i5 1145G7

Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1365 и 907 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2384
Core i5 1145G7 +78%
4234

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8265U i5-1145G7
Сокет BGA-1528 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G7 80

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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3. Intel Core i5 8265U или AMD Ryzen 5 4500U
4. Intel Core i5 8265U или Intel Core i7 1165G7
5. Intel Core i5 8265U или Intel Core i5 1135G7
6. Intel Core i5 8265U или Intel Core i7 10510U
7. Intel Core i5 8265U или Intel Core i5 10210U
8. Intel Core i5 8265U или AMD Ryzen 7 4700U
9. Intel Core i5 8265U или Intel Core i5 1035G4
10. Intel Core i5 8265U или Intel Core i5 1035G7

Комментарии

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