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Intel Core i5 8265U против i5 5200U

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц или i5 5200U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5200U and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 2.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8265U +130%
1326
Core i5 5200U
577
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U +43%
2143
Core i5 5200U
1496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U +150%
6139
Core i5 5200U
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U +65%
2027
Core i5 5200U
1232

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 5 января 2015
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Broadwell
Номер модели i5-8265U i5-5200U
Сокет BGA-1528 BGA-1168
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 2.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 22x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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