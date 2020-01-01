Intel Core i5 8265U против i5 7300HQ
Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Cinebench R20 (многоядерный)
1326
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8265U +10%
2143
1955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U +22%
6139
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8265U +3%
904
878
Geekbench 5 (многоядерный)
2027
Core i5 7300HQ +38%
2793
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-8265U
|i5-7300HQ
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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