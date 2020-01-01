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Intel Core i5 8265U против i5 8257U

Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U
VS
Intel Core i5 8257U
Intel Core i5 8257U

Что лучше: Intel Core i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8257U and 8265U
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8265U
1326
Core i5 8257U +18%
1559
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8265U
6139
Core i5 8257U +33%
8182
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8265U
2027
Core i5 8257U +87%
3791

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8265U и i5 8257U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 9 июля 2019
Цена в момент релиза - 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Coffee Lake
Номер модели i5-8265U i5-8257U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics 645

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 1.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x 14x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8265U Сайт Intel Core i5 8257U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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