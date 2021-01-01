Intel Core i5 8279U против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 938 и 736 баллов
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8279U +11%
402
362
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8279U +14%
1708
1500
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U +19%
2369
1992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U +3%
7445
7227
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8279U +28%
956
749
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +88%
3903
2077
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 мая 2019
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-8279U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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