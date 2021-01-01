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Intel Core i5 8279U против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i5 8279U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i5 8279U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 8279U
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 938 и 736 баллов
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8279U +14%
1708
Ryzen 5 3500U
1500
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U +19%
2369
Ryzen 5 3500U
1992
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +88%
3903
Ryzen 5 3500U
2077

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8279U и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 мая 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 320 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i5-8279U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8279U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i5 8279U или i7 1065G7
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3. AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen 5 4500U
4. AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 1135G7
5. AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 1035G4
6. AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 1035G1
7. AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen 5 4600U

Комментарии

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