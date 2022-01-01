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Intel Core i5 8279U против i3 1110G4

Intel Core i5 8279U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 8279U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 8279U
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 958 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U +23%
2471
Core i3 1110G4
2003
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U +134%
8079
Core i3 1110G4
3451
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +143%
3974
Core i3 1110G4
1637
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8279U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 мая 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i5-8279U i3-1110G4
Сокет BGA-1528 BGA-1598
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 655 UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 15-25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 48 24
ROPs 6 12
Вычислительные блоки 48 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8279U
0.81 терафлопс
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8279U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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