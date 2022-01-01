Intel Core i5 8279U против i3 1110G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 958 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1096
Cinebench R23 (многоядерный)
4511
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U +23%
2471
2003
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U +134%
8079
3451
Geekbench 5 (одноядерный)
965
Core i3 1110G4 +13%
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +143%
3974
1637
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i5-8279U
|i3-1110G4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics 655
|UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|15-25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|6
|12
|Вычислительные блоки
|48
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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