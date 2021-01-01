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Intel Core i5 8279U против i3 1115G4

Intel Core i5 8279U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 8279U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 8279U
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 938 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U
2369
Core i3 1115G4 +15%
2719
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U +17%
7445
Core i3 1115G4
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +61%
3903
Core i3 1115G4
2419

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8279U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 мая 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 320 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8279U i3-1115G4
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 17-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8279U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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