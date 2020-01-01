Intel Core i5 8279U против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Core i5 10210U +2%
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8279U +32%
1679
1275
Passmark CPU (одноядерный)
2225
Core i5 10210U +1%
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U +24%
7911
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
924
Core i5 10210U +12%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +31%
3960
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-8279U
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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