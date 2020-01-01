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Intel Core i5 8279U против i5 1038NG7

Intel Core i5 8279U
Intel Core i5 8279U
VS
Intel Core i5 1038NG7
Intel Core i5 1038NG7

Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 1038NG7 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1038NG7 and 8279U
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8279U и i5 1038NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 мая 2019 4 мая 2020
Цена в момент релиза 320 долларов 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i5-8279U i5-1038NG7
Сокет BGA-1528 BGA1344
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8279U Сайт Intel Core i5 1038NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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