Главная > Сравнения CPU > Core i5 8279U vs Core i5 1135G7

Intel Core i5 8279U против i5 1135G7

Intel Core i5 8279U
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 8279U
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 8279U
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 958 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 8279U
1096
Core i5 1135G7 +23%
1346
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8279U
4511
Core i5 1135G7 +13%
5077
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U
2471
Core i5 1135G7 +11%
2748
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U
8079
Core i5 1135G7 +26%
10163
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U
3974
Core i5 1135G7 +11%
4427
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8279U и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 мая 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8279U i5-1135G7
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 655 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 9-24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 384 640
TMUs 48 40
ROPs 6 20
Вычислительные блоки 48 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8279U
0.81 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8279U Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 8279U vs i3 1115G4
2. Intel Core i5 8279U vs i5 1030NG7
3. Intel Core i5 1135G7 vs AMD Ryzen 5 4500U
4. Intel Core i5 1135G7 vs AMD Ryzen 5 5600H
5. Intel Core i5 1135G7 vs i7 1065G7
6. Intel Core i5 1135G7 vs AMD Ryzen 5 5600U
7. Intel Core i5 1135G7 vs i5 11300H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или i5 8279U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры