Intel Core i5 8279U против i5 8257U
Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8279U +3%
399
389
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8279U +8%
1679
1559
Passmark CPU (одноядерный)
2225
Core i5 8257U +3%
2296
Passmark CPU (многоядерный)
7911
Core i5 8257U +3%
8182
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8279U +2%
924
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +4%
3960
3791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|9 июля 2019
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8279U
|i5-8257U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics 645
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|14x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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