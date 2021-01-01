Intel Core i5 8279U против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
402
Core i5 8265U +1%
406
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8279U +26%
1708
1358
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8279U +9%
2369
2165
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8279U +20%
7445
6219
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8279U +4%
956
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8279U +63%
3903
2394
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i5-8279U
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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