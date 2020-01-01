Intel Core i5 8300H против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 1.91 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8300H +8%
398
369
Cinebench R20 (многоядерный)
1677
Ryzen 5 2600 +60%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8300H +3%
2320
2244
Passmark CPU (многоядерный)
7456
Ryzen 5 2600 +77%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Ryzen 5 2600 +4%
980
Geekbench 5 (многоядерный)
3390
Ryzen 5 2600 +60%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-8300H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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