Intel Core i5 8300H против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 6.04 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 22% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8300H +15%
398
346
Cinebench R20 (многоядерный)
1677
Ryzen 7 3750H +5%
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8300H +9%
2320
2124
Passmark CPU (многоядерный)
7456
Ryzen 7 3750H +12%
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8300H +14%
941
829
Geekbench 5 (многоядерный)
3390
3406
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-8300H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
7 (46.7%)
8 (53.3%)
Всего проголосовало: 15
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