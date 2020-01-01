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Intel Core i5 8300H против i3 10110U

Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц или i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 8300H
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 67% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8300H +124%
1677
Core i3 10110U
750
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8300H +85%
7456
Core i3 10110U
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8300H +97%
3390
Core i3 10110U
1725

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8300H и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-8300H i3-10110U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8300H Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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