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Intel Core i5 8300H против i3 8130U

Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H
VS
Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц или i3 8130U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8130U and 8300H
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 67% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8300H +117%
1677
Core i3 8130U
774
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8300H +21%
2320
Core i3 8130U
1911
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8300H +107%
7456
Core i3 8130U
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8300H +112%
3390
Core i3 8130U
1598

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8300H и i3 8130U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 12 февраля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-8300H i3-8130U
Сокет BGA-1440 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8300H Сайт Intel Core i3 8130U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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