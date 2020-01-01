Intel Core i5 8300H против i5 10600K
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц или десктопный i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- На 64% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Core i5 10600K +26%
500
Cinebench R20 (многоядерный)
1677
Core i5 10600K +112%
3553
Passmark CPU (одноядерный)
2320
Core i5 10600K +25%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
7456
Core i5 10600K +93%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Core i5 10600K +39%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
3390
Core i5 10600K +99%
6757
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|262 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-8300H
|i5-10600K
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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