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Intel Core i5 8300H против i5 7500

Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H
VS
Intel Core i5 7500
Intel Core i5 7500

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц или десктопный i5 7500 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7500 and 8300H
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Core i5 7500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6.04 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8300H +2%
2320
Core i5 7500
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8300H +22%
7456
Core i5 7500
6122
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8300H +6%
3390
Core i5 7500
3207

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8300H и i5 7500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 января 2017
Цена в момент релиза - 202 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-8300H i5-7500
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8300H Сайт Intel Core i5 7500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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