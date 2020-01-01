Intel Core i5 8300H против i5 8257U
Что лучше: Intel Core i5 8300H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
- На 67% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8300H +2%
398
389
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8300H +8%
1677
1559
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8300H +1%
2320
2296
Passmark CPU (многоядерный)
7456
Core i5 8257U +10%
8182
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8300H +4%
941
908
Geekbench 5 (многоядерный)
3390
Core i5 8257U +12%
3791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|9 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8300H
|i5-8257U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics 645
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|14x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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