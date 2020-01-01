Intel Core i5 8350U против AMD Ryzen 7 4700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
н/д
467
Cinebench R20 (многоядерный)
1563
Ryzen 7 4700U +67%
2616
Passmark CPU (одноядерный)
2047
Ryzen 7 4700U +24%
2543
Passmark CPU (многоядерный)
6339
Ryzen 7 4700U +118%
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
917
Ryzen 7 4700U +15%
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
3123
Ryzen 7 4700U +32%
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2017
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Zen 2
|Номер модели
|i5-8350U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8350U
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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