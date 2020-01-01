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Intel Core i5 8350U против i3 1005G1

Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 8350U
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 8350U
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8350U
2047
Core i3 1005G1 +12%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8350U +21%
6339
Core i3 1005G1
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8350U +64%
3123
Core i3 1005G1
1910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8350U и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 1 августа 2019
Цена в момент релиза 297 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Ice Lake
Номер модели i5-8350U i3-1005G1
Сокет BGA-1356 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8350U Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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