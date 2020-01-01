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Intel Core i5 8350U против i3 8300

Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 8350U
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 8350U
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8350U
2047
Core i3 8300 +12%
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8350U +1%
6339
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8350U +98%
3123
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8350U и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake R Coffee Lake
Номер модели i5-8350U i3-8300
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 17x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8350U Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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