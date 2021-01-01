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Intel Core i5 8350U против i5 10310U

Intel Core i5 8350U
VS
Intel Core i5 10310U
Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 10310U

Что лучше: Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10310U and 8350U
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
  • На 40% ниже чем у Core i5 10310U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1122 и 901 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8350U +10%
1572
Core i5 10310U
1432
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8350U
2083
Core i5 10310U +15%
2397
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8350U
6307
Core i5 10310U +13%
7155
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8350U
3016
Core i5 10310U +24%
3741

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8350U и i5 10310U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 13 мая 2020
Цена в момент релиза 297 долларов 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Comet Lake-U
Номер модели i5-8350U i5-10310U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 0.8-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 22x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8350U Сайт Intel Core i5 10310U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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