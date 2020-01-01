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Intel Core i5 8350U против i5 1035G4

Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 8350U
VS
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4

Что лучше: Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G4 and 8350U
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 18.13 ГБ/c (48%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8350U +31%
1563
Core i5 1035G4
1191
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8350U
2047
Core i5 1035G4 +14%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8350U
6339
Core i5 1035G4 +27%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8350U
3123
Core i5 1035G4 +25%
3910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8350U и i5 1035G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 1 августа 2019
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Ice Lake
Номер модели i5-8350U i5-1035G4
Сокет BGA-1356 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8350U Сайт Intel Core i5 1035G4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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