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Intel Core i5 8350U против i5 1155G7

Intel Core i5 8350U
VS
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 1155G7

Что лучше: Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1155G7 and 8350U
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1155G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 914 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 8350U
2509
Core i5 1155G7 +69%
4230
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8350U
2059
Core i5 1155G7 +48%
3050
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8350U
6353
Core i5 1155G7 +66%
10518
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8350U
3192
Core i5 1155G7 +33%
4242
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8350U и i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake R Tiger Lake UP3
Номер модели i5-8350U i7-1155G7
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 10-25x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 8350U
0.38 терафлопс
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8350U Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i5 8350U или i7 1165G7
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3. Intel Core i5 8350U или i9 11950H
4. Intel Core i5 1155G7 или i5 1135G7
5. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 7 5700U
6. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 3 5300U
7. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 7 5800U
8. Intel Core i5 1155G7 или i7 1195G7

Комментарии

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