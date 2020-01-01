Intel Core i5 8350U против i5 8300H
Что лучше: Intel Core i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 8300H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
- На 67% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
н/д
398
Cinebench R20 (многоядерный)
1563
Core i5 8300H +7%
1677
Passmark CPU (одноядерный)
2047
Core i5 8300H +13%
2320
Passmark CPU (многоядерный)
6339
Core i5 8300H +18%
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
917
Core i5 8300H +3%
941
Geekbench 5 (многоядерный)
3123
Core i5 8300H +9%
3390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8350U
|i5-8300H
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8350U
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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